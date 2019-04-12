2019-04-12T05:25:47+03:00
Общество

Отдыхающие из Хабаровского края в Приморье поедут по единому проездному билету

Новшество в тестовом режиме запустят этим летом
Ольга КИВА
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Отдыхающие из Хабаровского края в Приморье поедут по единому проездному билетуОтдыхающие из Хабаровского края в Приморье поедут по единому проездному билетуФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются ввести единый проездной билет для тех, кто собирается отдыхать на турбазах в Приморье. В тестовом режиме это новшество запустят уже этим летом.

- Предполагается, что благодаря документу отдыхающие смогут выехать из Хабаровского края на поезде в Приморье, потом пересесть на автобус и добраться до турбаз, расположенных в Хасанском районе или в направлении Находки, - сообщили в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Чтобы реализовать этот проект, в крае собираются провести опрос среди местных турфирм, а также среди туристических баз Приморского края. Собранные данные используют для разработки автобусных экспресс-маршрутов от приморских железнодорожных станций к самым популярным местам отдыха среди жителей Хабаровского края. По предварительной информации, забронировать билет можно будет через турфирмы, в железнодорожных кассах или на сайте перевозчика в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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