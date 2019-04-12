Комсомольчанин после третьей пьяной поездки лишился свободы

СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-12T06:24:54+03:00

В последний раз нарушитель попался, когда поехал в магазин за «добавкой»

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Житель Комсомольска-на-Амуре решил испытать судьбу и сел за руль, будучи нетрезвым. К счастью, навредить себе и кому-либо еще мужчина не успел, его вовремя остановили автоинспекторы.

- Нетрезвый водитель попался в 2016 году в первый раз. Год спустя его снова уличили в нарушении. Горожанина судили, приговорили к обязательным работам, а также лишили права управления транспортным средством на три года, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В третий раз злодея задержали, когда он, будучи нетрезвым, решил съездить за «добавкой» в магазин. Купить-то горячительное купил, а вот до дома не доехал – на обратном пути его снова остановили автоинспекторы. Комсомольчанин опять сел на скамью подсудимых и еще раз заслушал приговор. В этот раз служители Фемиды решили лишить его свободы. В колонии-поселении горе-водитель проведет ближайшие четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU