2019-04-12T08:06:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае люди все еще ждут, когда проведут газ

Голубое топливо еще не дошло почти до 20 тысяч домовладений
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае люди все еще ждут, когда проведут газВ Хабаровском крае люди все еще ждут, когда проведут газФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги газификации региона. Ее проводят в рамках программы, которая рассчитана на период 2016-2020 годов. В целом поставленные задачи выполняются, однако есть нюансы, на которые уже сейчас стоит обратить пристальное внимание.

- На сегодняшний день природным газом обеспечены 17,9 процента жителей края. Из них только 2,4 процента - это жители сельской местности. Сейчас нужно пересмотреть процесс газификации, поскольку регион не выполняет обязательства по подключению населения к газоснабжению. На сегодняшний день отставание по подключению домовладений составляет 15-20 тысяч домовладений. От мыса Лазарева до Вяземского работы начаты, но не закончены. А ведь люди ждут, - обозначил остроту вопроса Юрий Матвеев, вице-спикер краевого парламента.

Чтобы решить проблему, нужно проанализировать ситуацию и выяснить, какие категории граждан проживают в конкретном селе, почему они не хотят газифицировать свои дома. Возможно, причина кроется в дорогой цене на голубое топливо и подключение газового оборудования. В ближайшее время комитет правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса подготовит подробный отчет о реализации программы. Депутаты вновь намерены вернуться к обсуждению этой темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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