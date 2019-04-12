Провайдеру в Хабаровске придется немного разориться из-за въедливой пенсионерки

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-12T08:04:30+03:00

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Пожилая жительница Хабаровского края сильно удивилась, когда получила очередной счет на оплату телефона. Женщина рассчитывала, что стоимость будет немного меньше, потому что 20 дней аппарат не работал в связи с техническими проблемами. Однако провайдер решил иначе и выставил старушке счет за весь месяц.

- В ходе проверки информация о неверном расчете оплаты за услуги телефонной связи подтвердилась. Также сам оператор подтвердил, что связь не предоставлялась из-за проведения работ по модернизации сетей. Однако этот факт в компании не учли при выставлении счета, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Сложившуюся ситуацию проверяющие расценили как обман потребителя. В итоге должностное лицо компании привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в 20 тысяч рублей. Эту сумму провинившийся провайдер уже заплатил. Пенсионерке сделали перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU