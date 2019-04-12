В Хабаровском крае впервые выпустят школьников, обучавшихся по новым стандартам

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-12T08:56:38+03:00

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В Хабаровском крае состоится первый выпуск школьников, обучавшихся по новым стандартам. Это произойдет уже в 2020 году. Новые правила обучения ввели в регионе восемь лет назад.

- Принцип нового стандарта обучения заключается в том, чтобы дети в процессе обучения могли набраться новых знаний, были готовы саморазвиваться и самоопределяться, а также сумели применить на практике то, чему учились в школе, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также специалисты отмечают, что результаты Всероссийских проверочных работ и прочих исследований не влияют на годовые оценки и на получение аттестата. Это только способ самодиагностики для выявления проблем.

Напомним, что девятиклассники в этом году будут сдавать государственный экзамен в три этапа: досрочный – с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 21 сентября. Для 11-классников основной этап сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября. Первый экзамен - по географии и литературе - состоится 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU