В пригороде Хабаровска огонь методично уничтожал дачные постройки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-12T08:42:10+03:00

До приезда пожарных пламя уничтожило два дома, третий пострадал частично

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В поселке Горький в Хабаровске накануне, 11 апреля, случился пожар. На этот раз помощь понадобилась обитателям дачных участков, на одном из которых случилось возгорание. По предварительным данным, до приезда пожарных пламя успело уничтожить две постройки, еще один дом пострадал, но уцелел.

- О происшествии стало известно днем. Огнеборцы отправились на помощь в садово-огородное общество имени Мичурина в микрорайоне поселка Горький. На место происшествия прибыли сразу несколько пожарных расчетов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В целом от огненной стихии пострадала площадь размером в 50 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Сотрудники Госпожнадзора проводят проверку инцидента, устанавливают причины возгорания и виновного в случившемся.

Жителям города напоминают, что в случае пожара необходимо звонить по номеру 01 со стационарного телефона или 101 - с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU