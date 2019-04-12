Из Японии на Сахалин пытались провезти десятки литров незаконного алкоголя

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-12T09:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Пограничниками на Сахалине удалось задержать крупную партию алкоголя, которую на морских судах пытались ввезти в Россию из Японии. Неожиданную находку правоохранители нашли на борту морского транспорта, который прибыл в порт Южно-Курильска. Суда принадлежат российским и японским компаниям, они прибыли в один день.

- При осмотре рыболовной шхуны, прибывшей из Японии, нашли вина, виски, бренди и ликер известных торговых марок. В общей сложности на борту находилось почти 90 литров алкоголя, который перевозчик не задекларировал, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного управления таможни.

На втором судне удалось обнаружить еще 270 литров горячительного. Среди дорогостоящей продукции были виски, коньяк, ром, ликер, вина грузинских марок японского происхождения, наборы коллекционных вин, а также водка. Это все находилось в тайнике машинного отделения судна. На данный момент решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU