2019-04-12T09:48:58+03:00
Общество

Из Японии на Сахалин пытались провезти десятки литров незаконного алкоголя

На рыболовной шхуне находились вина, виски, бренди и ликер известных торговых марок
Ольга КИВА
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Из Японии на Сахалин пытались провезти десятки литров незаконного алкоголяИз Японии на Сахалин пытались провезти десятки литров незаконного алкоголяФото: Олег ЗОЛОТО
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Пограничниками на Сахалине удалось задержать крупную партию алкоголя, которую на морских судах пытались ввезти в Россию из Японии. Неожиданную находку правоохранители нашли на борту морского транспорта, который прибыл в порт Южно-Курильска. Суда принадлежат российским и японским компаниям, они прибыли в один день.

- При осмотре рыболовной шхуны, прибывшей из Японии, нашли вина, виски, бренди и ликер известных торговых марок. В общей сложности на борту находилось почти 90 литров алкоголя, который перевозчик не задекларировал, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного управления таможни.

На втором судне удалось обнаружить еще 270 литров горячительного. Среди дорогостоящей продукции были виски, коньяк, ром, ликер, вина грузинских марок японского происхождения, наборы коллекционных вин, а также водка. Это все находилось в тайнике машинного отделения судна. На данный момент решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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