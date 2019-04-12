2019-04-12T12:23:18+03:00
Общество

Полевую кухню и экскурсию устроят эковолонтерам из Хабаровска в День Земли

А до этого добровольцы соберут мусор на Большом Уссурийском острове
Ольга КИВА
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Полевую кухню и экскурсию устроят эковолонтерам из Хабаровска в День Земли ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяПолевую кухню и экскурсию устроят эковолонтерам из Хабаровска в День Земли ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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Завтра, 13 апреля, состоится экологическая акция под названием «День Земли». Девиз мероприятия «Проснулся утром – убери свою планету!». В субботу эковолонтеры соберутся на Большом Уссурийском острове, чтобы собрать там мусор.

- Участники экологической акции с 11:00 до 15:00 сначала поработают. Потом для них организуют праздничный концерт, полевую кухню и бесплатную экскурсию по экологической тропе Большехехцирского заповедника. Цель мероприятия - вовлечь граждан в добровольческую деятельность и повысить уровень экологической культуры населения, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Напомним, на Большом Уссурийском острове обитают ценные пушные виды животных, копытные, боровая и водоплавающая дичь. Среди животных есть те, что занесены в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Хабаровского края. Кроме того, в Амуре, его протоках и в пойменных озерах много рыбы, в том числе охраняемые виды. Около острова проходит миграция осенней кеты и миноги. Только от нас зависит, сохраним ли мы это богатство будущим поколениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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