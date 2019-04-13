СЕГОДНЯ 02:51 2019-04-13T06:00:27+03:00

Погода в Хабаровске на 13 апреля 2019 года: днем до +19 градусов, вечером возможен небольшой снег Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На большей части региона солнечно, однако синоптики не исключают, что вечером в отдельных районах может пойти дождь

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По прогнозам синоптиков, погода для жителей краевого центра будет солнечной. Если днем в Хабаровске специалисты прогнозируют без осадков, то к вечеру возможно их выпадение. Температуры воздуха будут варьироваться от +17 до +19 градусов. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду.

Без осадков будет и в Николаевске-на-Амуре. Ночные температуры опустятся до -5 градусов, а дневные до +10 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре вечером возможен небольшой дождь. Ночью здесь 0+2 градуса, а днем +15+17 градусов. Ветер южный 8-13 метров в секунду.

В Советской Гавани тоже без осадков. Ночные температуры в пределах -2-4 градусов, а дневные +9+11 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Ночью в Биробиджане до +1 градуса, днем температура воздуха составит +14+16 градусов. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU