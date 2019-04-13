СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-13T13:21:14+03:00

Репетиция парада Победы 2019 в Хабаровске: по главной площади города проедет танк, поднятый со дна Баренцева моря. Фото: ВВО

Также в параде Победы 2019 в Хабаровске примут участие беспилотники и техника арктических подразделений

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Первая репетиция парада Победы 2019 прошла в Хабаровске. В этом году впервые в истории проведения парадов в России, в колонне рядом с отечественными «Катюшами» и легендарными Т-34 проедет американский танк «Шерман».

В годы войны США поставляли СССР танки «Шерман» по ленд-лизу, всего Советы получили порядка 4063 таких боевых машин. Все они доблестно сражались против фашистской армии на фронтах в различных уголках страны. Например, американский танк, который проедет по главной площади Хабаровска, был поднят в прошлом году со дна Баренцева моря и передан Восточному военному округу.

Парад Победы невозможно представить без легендарных боевых машин. Рядом с «Шерманом» проедут всемирно известный танк Т-34, самоходка СУ-152, «Катюша», БТР-40 и ретро автомобили. Репетиция парада Победы 2019 в Хабаровске показала: все машины на ходу.

Рядом со «старичками» проедут и новые образцы военной техники. Впервые хабаровчанам покажут беспилотники «Орлан-10», которые широко применялись для выполнения боевых задач в Сирии. Также в стройной колонне можно будет увидеть квадроциклы и снегоходы, которые стоят на вооружении арктических подразделений ВВО.

- В состав механизированной колонны вошло 149 единиц техники. Это на 20 больше, чем в прошлом году, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме этого, 9 мая в параде традиционно проедут танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А и другие виды боевой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU