2019-04-14T02:44:54+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 14 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадков

На севере региона ожидается небольшой снег
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 14 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 14 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадковФото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +10+12.

В Бикине без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +11+13.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +7+9.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +1+3.

В Охотске небольшой снег. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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