2019-04-14T04:31:20+03:00
Происшествия

Водитель без документов довел автоинспектора в Хабаровском крае до служебной проверки

Правоохранитель отпустил бедового нарушителя и не поставил его грузовик на специализированную стоянку
Ольга КИВА
Поделиться:
Водитель без документов довел автоинспектора в Хабаровском крае до служебной проверкиВодитель без документов довел автоинспектора в Хабаровском крае до служебной проверкиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Автоинспектора в Хабаровском крае заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительной информации, правоохранитель из Вяземского района не стал привлекать 42-летнего водителя грузовика к административной ответственности за нарушение. Мужчина управлял машиной, на которую у него при себе не было регистрационных документов. Также известно, что автоинспектор не позаботился о том, чтобы грузовик нарушителя поместили на специализированную стоянку на время, пока не будут устранены причины задержания.

- По факту случившегося уже возбудили и расследуют уголовно дело, в рамках которого в отношении правоохранителя назначили служебную проверку. Если вину сотрудника полиции удастся доказать, то о работе в органах мужчине придется забыть. Также к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юнармейцы из Комсомольска освоили правила «Спецназа»
Сахалинские рыбаки невольно дрейфовали на отколовшейся льдине
Погода в Хабаровске на 14 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадков
Репетиция парада Победы 2019 в Хабаровске: по главной площади города проедет танк, поднятый со дна Баренцева моря
Захваченную бизнесменами землю очищают от незаконных построек в Хабаровске
Ремонт дорог в Хабаровске под многоуровневым контролем
В краевом управлении полиции на Камчатке прошли обыски
Жители Хабаровского края напишут «Тотальный диктант»
Иностранцы завезли в Хабаровский край корь
Погода в Хабаровске на 13 апреля 2019 года: днем до +19 градусов, вечером возможен небольшой снег
Полевую кухню и экскурсию устроят эковолонтерам из Хабаровска в День Земли
В Хабаровском крае неизвестные заминировали заказник
Из Японии на Сахалин пытались провезти десятки литров незаконного алкоголя
Житель Хабаровского края проспал угон собственной машины
В пригороде Хабаровска огонь методично уничтожал дачные постройки
В Хабаровском крае впервые выпустят школьников, обучавшихся по новым стандартам
При реализации программы газификации Хабаровского края «за бортом» осталось население