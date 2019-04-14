Водитель без документов довел автоинспектора в Хабаровском крае до служебной проверки

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-14T04:31:20+03:00

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Автоинспектора в Хабаровском крае заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительной информации, правоохранитель из Вяземского района не стал привлекать 42-летнего водителя грузовика к административной ответственности за нарушение. Мужчина управлял машиной, на которую у него при себе не было регистрационных документов. Также известно, что автоинспектор не позаботился о том, чтобы грузовик нарушителя поместили на специализированную стоянку на время, пока не будут устранены причины задержания.

- По факту случившегося уже возбудили и расследуют уголовно дело, в рамках которого в отношении правоохранителя назначили служебную проверку. Если вину сотрудника полиции удастся доказать, то о работе в органах мужчине придется забыть. Также к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU