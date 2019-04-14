Над вулканом Шивелуч на Камчатке наблюдают свечение купола

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-14T10:28:10+03:00

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На вулкане Шивелуч на Камчатке продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Специалисты отмечают, что исполин регулярно выбрасывает пепловые столбы и обрушивается раскаленными лавинами. Также над вулканом образовался экструзивный купол, то есть над жерлом выступила вязкая лава. В темное время суток отмечают свечение этого купола.

- Вулкан активизировался в конце декабря в 2018 году, однако последствия его «действий» не угрожают населенных пунктов. Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений исполина. В первую очередь предупреждение касается экстремалов, которые стремятся добраться до исполина именно в момент извержения. На данный момент зарегистрированных туристических групп в районе Шивелуча нет, - рассказал Константин Павлов, временно исполняющий обязанности начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отметим, что вблизи вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа, также при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад. Пепел может спровоцировать аллергические реакции и привести к отравлению, вывести из строя механизмы автомобилей. За деятельностью вулкана продолжают следить специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН и Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

ИСТОЧНИК KP.RU