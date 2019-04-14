2019-04-14T09:01:45+03:00
Общество

Население в Хабаровском крае с каждым годом все меньше

Последние 20 лет численность жителей региона ежегодно только уменьшается
Ольга КИВА
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Население в Хабаровском крае с каждым годом все меньшеНаселение в Хабаровском крае с каждым годом все меньшеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае последние 20 лет наблюдается тенденция к снижению численности жителей. Согласно данным Хабаровскстата, в 1999 году в регионе проживали почти полтора миллиона человек, а в 2019 году количество людей составляет один миллион 321 тысячу человек. То есть, за последние 20 лет количество людей в крае сократилось больше чем на 170 тысяч человек. При этом уменьшение численности до 2007 года происходит планомерно – каждый год примерно на 20 тысяч человек.

Начиная с 2007 года, разница между показателями стала меньше – в среднем количество людей сокращалась на две-три тысячи в год. В 2012 и 2013 годах показатель численности жителей края остановился на уровне один миллион 342 тысячи и после этого периода он опускался на одну-две тысячи человек в год. По сравнению с прошлым годом, количество живущих в крае в 2019 году сократилось на девять тысяч человек.

Численность городских жителей на сегодняшний день составляет один миллион 84 человека, что на 121 тысячу человек меньше, чем в 1999 году. Количество сельских жителей в 2009 году сегодня на уровне 237 тысяч челок, что на 51 тысячу человек меньше, чем 20 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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