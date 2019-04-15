В Хабаровске освятили восемь самолетов

СЕГОДНЯ 03:31 2019-04-15T04:16:12+03:00

Теперь пассажиров и летчиков будет оберегать ангел-хранитель

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В хабаровском аэропорту 14 апреля прошла церемония освящения самолетов, которые летают в пределах Хабаровского края и ДФО. Ангелов-хранителей теперь обрели восемь судов.

- Мы освятили эти воздушные судна, но люди должны понимать, что самое главное – это чистота наших сердец и помыслов. Нужно соблюдать заповеди Божии, жить благочестиво. Я призываю помощь и благодать Божию, чтобы ангел-хранитель защищал пассажиров и летчиков во время полетов, - рассказал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

После освящения владыка подарил руководителю авиакомпании, которой принадлежат освященные самолеты, икону Спасителя. Кроме того, он передал для каждого воздушного судна иконы Архистратига Михаила, начальника небесного воинства, который стал святым покровителем авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU