Военные в Хабаровском крае устроили «Снайперскую дуэль»

СЕГОДНЯ 03:57 2019-04-15T03:57:47+03:00

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В Хабаровском крае закончился окружной этап конкурса «Снайперский рубеж – 2019». Состязания среди военных прошли на полигоне «Князе-Волконский». Участие в них принимали сильнейшие снайперские пары, которые боролись за право представлять округ на Всеармейских соревнованиях.

- Среди огневых задач, с которыми справились конкурсанты, были такие, как упражнение «холодный выстрел». Оно представляет собой стрельбу на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса. При этом военные использовали неподготовленную винтовку СВД. Также военные поразили грудную мишень максимальное количество раз на дистанции 500 метров. На завершающем этапе соревнований состоялась «Снайперская дуэль» и эстафета, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, конкурсанты показали свои навыки в области оборудования и маскировки снайперской позиции. Для этого военные использовали подручные средства. Еще участники справились с разведывательными и специальными задачами, провели стрельбы.

ИСТОЧНИК KP.RU