В Хабаровском крае построят спорткомплексы для любителей и профессионалов

СЕГОДНЯ 04:36 2019-04-15T04:37:00+03:00

На эти цели из казны собираются потратить более миллиарда рублей

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В Хабаровском крае собираются строить спортивные объекты для любителей и профессионалов. На эти цели из казны собираются потратить около 1,2 миллиарда рублей. Возводить новые сооружения будут в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни», который рассчитан до 2024 года.

- Цель нацпроекта – увеличить количество людей, занимающихся физической культурой и спортом и популяризировать здоровый образ жизни. В рамках спортивной пропаганды в Вяземском районе и Хабаровске построят несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, новые легкоатлетические стадионы появятся в селе Некрасовка, в поселке Переяславка и в Хабаровске. В селе Троицкое построят теннисные корты, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отдельное внимание уделят развитию отдельных видов спорта. Например, в краевой столице построят крытый футбольный манеж, закупят футбольное поле и спортоборудование для школы олимпийского резерва. В Советской Гавани планируют реконструировать стадион – заменить покрытие футбольного поля, установить новые легкоатлетические дорожки. В целом до 2024 года в 17 районах края оборудуют территории для сдачи комплекса ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU