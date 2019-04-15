СЕГОДНЯ 05:29 2019-04-15T06:04:40+03:00

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Снежная лавина сошла в Хабаровском крае на левобережье Амура в верховьях реки Кур. Как сообщил туроператор «Планета Тайга», природное событие удалось снять на видео гидам, которые сопровождали участников похода в горы хребта Джаки-Унахта-Якбыяна.

Путешественники шли по регулярному горному маршруту. Место, где начался сход снега, было почти рядом с участниками похода. Люди смогли увидеть уникальное природное явления, находясь в непосредственной близости. На кадрах снятого ролика видно, как снежный поток стремительно становится больше, а заодно по пути ломает ветки деревьев, стоящих на пути лавины.

Видео уже бурно обсуждают пользователи интернета. Один из комментаторов поделился своей историей:

- Пока не увидишь, не верится, что вот так может, как вода. Я один раз только видел небольшую лавинку зимой на Баджале, недалеко от Улуна. Но мы были наверху, лавина прошла чуть ниже нас и довольно тонким слоем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/703175" frameborder="0"></iframe> Сход снежной лавины удалось снять на видео в Хабаровском крае.ВИДЕО: "Планета Тайга"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU