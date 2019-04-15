Сход снежной лавины удалось снять на видео в Хабаровском крае
Снежная лавина сошла в Хабаровском крае на левобережье Амура в верховьях реки Кур. Как сообщил туроператор «Планета Тайга», природное событие удалось снять на видео гидам, которые сопровождали участников похода в горы хребта Джаки-Унахта-Якбыяна.
Путешественники шли по регулярному горному маршруту. Место, где начался сход снега, было почти рядом с участниками похода. Люди смогли увидеть уникальное природное явления, находясь в непосредственной близости. На кадрах снятого ролика видно, как снежный поток стремительно становится больше, а заодно по пути ломает ветки деревьев, стоящих на пути лавины.
Видео уже бурно обсуждают пользователи интернета. Один из комментаторов поделился своей историей:
- Пока не увидишь, не верится, что вот так может, как вода. Я один раз только видел небольшую лавинку зимой на Баджале, недалеко от Улуна. Но мы были наверху, лавина прошла чуть ниже нас и довольно тонким слоем.
Сход снежной лавины удалось снять на видео в Хабаровском крае.ВИДЕО: "Планета Тайга"! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU