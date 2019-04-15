В Хабаровске устроят грандиозное «Техно Лето»

СЕГОДНЯ 05:45 2019-04-15T05:45:33+03:00

Выставочный форум объединит не только русских, но и иностранных специалистов

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В Хабаровске с 23 по 25 мая пройдет третий промышленный выставочный форум «Техно Лето». Грандиозное событие планируют посетить специалисты различных направлений промышленности из и регионов России, а также из Финляндии, Эстонии, Германии, Японии, Кореи, Австрии, Словении, Латвии, Швеции, КНР. В целом на площадке соберутся представители более 300 компаний.

- В рамках форума представят выставочные проекты - «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона», «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток», «Энергетика. Энергосбережение», «Автоматизация. Безопасность. Связь» и «ДальЭкспоМебель». Участники обсудят ряд важнейших вопросов, побывают на тематических конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах и презентациях, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Форум «Техно Лето» пройдет в Арене «Ерофей». Гости мероприятия смогут своими глазами увидеть и протестировать предлагаемое на российском рынке новое оборудование, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития промышленного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU