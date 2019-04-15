Черные пояса получили тхэквондисты из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-15T06:15:18+03:00

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В Хабаровском крае прошла аттестация спортсменов, в результате которой 18 человек получили черные пояса. Изначально к экзамену рекомендовали 31 человека. В процессе испытаний спортсмены показали свое мастерство и навыки, полученные за годы тренировок.

- Бойцы сдавали базовые комплексы пхумсэ, продемонстрировали технику ударов руками, ногами, кекпа (разбивание твердых предметов), поединки со сменой соперников, а также теоретическую часть, - рассказали в пресс-службе Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края.

Чтобы доказать свое прав на черный пояс каждый спортсмен провел по 60 спарринговых поединков. Среди тех, кто справился с заданиями один пхум (детский черный пояс), один дан (черный пояс). Кроме того, экзамен сдавали опытные тхэквондисты и аттестовались на 2 пхум.

Отметим, что аттестацию среди бойцов провели преддверии первенства России по тхэквондо ВТ, которое пройдет с 1 по 7 мая. Участниками станут юниоры в возрасте 15-17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU