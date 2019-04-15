В жуткой аварии хабаровская автолюбительница получила травму головы

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-15T12:14:16+03:00

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В минувшее воскресенье, 14 апреля, в центре Хабаровска случилась авария, в которой пострадала автолюбительница. Все произошло, когда машина Toyota Platz двигался по Уссурийскому бульвару и водитель собирался выехать на улицу Дзержинского на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации, мужчина не уступил дорогу автомобилю Honda Fit, который двигался по улице Дзержинского в сторону улицы Ленина, и допустил столкновение.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, у потерпевшей врачи диагностировали ушибы мягких тканей голени и поверхностную травму головы. Известно, что у водителя Toyota Platz стаж вождения чуть больше года, в момент происшествия он был трезв. В отношении него составили административный протокол. У автолюбительницы стаж вождения больше пяти лет, она также была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU