Пенсионерка в Хабаровском крае чуть не убила собственную невестку

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-15T13:36:53+03:00

По версии следствия, фигурантка ударила потерпевшую ножом в грудь во время застолья

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В дежурную часть попала 64-летняя женщина, которая стала главной фигуранткой уголовного дела. Пенсионерку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, подозреваемая напала на собственную невестку.

- О происшествии в семье стало известно после сообщения из больницы. Врачи рассказали, что в приемный покой больницы в Вяземском доставили молодую женщину с колото-резанным ранением в области груди. Как позже стало известно со слов свекрови потерпевшей, травму пациентка получила во время хмельного застолья, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама задержанная объяснила, что живет с сыном, его женой и ребенком. Молодая семейная пара нигде не работает, злоупотребляет спиртным и живет на пенсию родителей. В отношении пенсионерки завели уголовное дело, расследование которого на сегодняшний день продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU