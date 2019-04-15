Неделя охраны труда стартовала в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-15T13:35:09+03:00

В регионе это мероприятие пройдет впервые по принципу Всероссийской недели

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В Хабаровском крае сегодня, 15 апреля, стартовала неделя охраны труда. В течение пяти дней в регионе пройдут тематические встречи на предприятиях и «круглые столы», участниками которых станут работодатели и сотрудники, представители профсоюзных организаций и эксперты в области охраны труда, представители общественных объединений и организаций, молодёжных движений.

- В рамках «Недели» участники события обсудят современные тенденции в области развития системы охраны труда, безопасности на производстве. Также делегаты коснутся актуальных проблем, например, о несчастных случаях на производстве, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме того, в рамках «Недели» в районах края пройдут «Круглые столы» и «Дни охраны труда». Также для школьников организуют тематические игры и квесты, а студентов пригласят принять участие в работе «круглого стола», темой которого станет «Социальное партнерство – основа безопасного труда».

Отметим, что специалисты комитета по труду и занятости населения края будут консультировать в режиме «горячей линии». Телефон - 8 (4212) 73-88-06. Аналогичные консультации также можно получить в государственной инспекции труда по телефону 8 (4212) 37-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU