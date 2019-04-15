2019-04-15T13:35:09+03:00
Общество

Неделя охраны труда стартовала в Хабаровском крае

В регионе это мероприятие пройдет впервые по принципу Всероссийской недели
Ольга КИВА
Поделиться:
Неделя охраны труда стартовала в Хабаровском краеНеделя охраны труда стартовала в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае сегодня, 15 апреля, стартовала неделя охраны труда. В течение пяти дней в регионе пройдут тематические встречи на предприятиях и «круглые столы», участниками которых станут работодатели и сотрудники, представители профсоюзных организаций и эксперты в области охраны труда, представители общественных объединений и организаций, молодёжных движений.

- В рамках «Недели» участники события обсудят современные тенденции в области развития системы охраны труда, безопасности на производстве. Также делегаты коснутся актуальных проблем, например, о несчастных случаях на производстве, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме того, в рамках «Недели» в районах края пройдут «Круглые столы» и «Дни охраны труда». Также для школьников организуют тематические игры и квесты, а студентов пригласят принять участие в работе «круглого стола», темой которого станет «Социальное партнерство – основа безопасного труда».

Отметим, что специалисты комитета по труду и занятости населения края будут консультировать в режиме «горячей линии». Телефон - 8 (4212) 73-88-06. Аналогичные консультации также можно получить в государственной инспекции труда по телефону 8 (4212) 37-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В жуткой аварии хабаровская автолюбительница получила травму головы
Пенсионерка в Хабаровском крае чуть не убила собственную невестку
Судостроители в Комсомольске пережили условную чрезвычайную ситуацию
Газоны в Хабаровске срочно приводят в порядок
Юные хоккеисты из Хабаровского края победили в турнире «Золотая шайба»
Горожанин в Биробиджане избавился от улик на глазах полицейских
Должница по алиментам на Камчатке пережила три суда и получила срок
Гости из Поднебесной в Хабаровске научатся лепить русские пельмени
В Хабаровске под колеса авто угодил пятилетний ребенок
Сергей Фургал передал свое удостоверение Хабаровскому краевому музею
Волонтеры-поисковики встретятся на Дальневосточном слете в Хабаровске
Черные пояса получили тхэквондисты из Хабаровского края
В Хабаровске устроят грандиозное «Техно Лето»
Сход снежной лавины удалось снять на видео в Хабаровском крае
Пятеро рыбаков уплыли на отколовшейся льдине в Хабаровском крае
В Хабаровском крае построят спорткомплексы для любителей и профессионалов
Военные в Хабаровском крае устроили «Снайперскую дуэль»
В Хабаровске освятили восемь самолетов
На ферме под Хабаровском в пожаре чуть не погибли десятки животных
Погода в Хабаровске на 15 апреля 2019 года: днем до +14 градусов, без осадков
Биробиджанские школьники узнали, кто в стране печатает деньги