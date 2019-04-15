Судостроители в Комсомольске пережили условную чрезвычайную ситуацию

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-15T13:32:38+03:00

В тренировке участвовали сами работники предприятия, спасатели и медики

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На Амурском судостроительном заводе прошли масштабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Во время тренировки участники опробовали новую систему оповещения на случай ЧП, а также сделали авторассылку сообщений на сотовые телефоны.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, условная предыстория была такова – случился весенний паводок на Амуре, уровень воды поднялся до критической отметки в 800 сантиметров, возникла угроза подтопления цеха водного транспорта на предприятии. И без того тяжелую ситуацию усугубили сильные осадки и порывистый ветер.

Спасатели выполнили ряд мер, чтобы минимизировать риск возникновения последствий ЧС. В рамках учений устранили порыв насыпной дамбы, усилии охрану зоны ЧС, откачали воду из подтопленных помещений под энергоблоком, потушили возгорание, которое случилось из-за замыкания. С оказанием первой помощи пострадавшим успешно справилась врачебно-санитарная бригада.

ИСТОЧНИК KP.RU