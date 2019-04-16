2019-04-16T06:12:41+03:00
Происшествия

Чужой смартфон соблазнил рецидивиста из Хабаровска на новое преступление

По версии следствия, злоумышленник похитил гаджет у одного из пассажиров автобуса
Ольга КИВА
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Чужой смартфон соблазнил рецидивиста из Хабаровска на новое преступлениеЧужой смартфон соблазнил рецидивиста из Хабаровска на новое преступлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хабаровчанин в один прекрасный день лишился своего смартфона. Случилось это, когда мужчина ехал в автобусе. Неизвестный умудрился так вытащить из кармана куртки гаджет, что пассажир ничего не заподозрил. Позже потерпевший пропажу обнаружил и отправился в полицию подавать заявление. Мужчина оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

- Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 38-летний местный житель. Вскоре задержали и самого фигуранта. При обыске в кармане его куртки нашли пропавший смартфон, который уже вернули законному владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Предварительно известно, что подозреваемого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабеж и хранение наркотиков. За совершенные преступления мужчина сидел в тюрьме. В отношении него возбудили очередное уголовное дело по статье «Кража». Если вину фигуранта удастся доказать, то он снова рискует вернуться за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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