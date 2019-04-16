Дачник погиб под Хабаровском, спасая свой дом от пожара

СЕГОДНЯ 03:34 2019-04-16T06:28:16+03:00

По предварительной версии, у мужчины не выдержало сердце

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Следователи в Хабаровском крае выясняют обстоятельства и причины гибели мужчины. Происшествие случилось 13 апреля в садоводческом товариществе «Дорожный», расположенном недалеко от села Смирновка в Хабаровском районе. Известно, что дачник и его супруга находились на участке, когда случился пожар. Домовладельцы решили самостоятельно потушить огонь.

- В итоге мужчина скончался, а женщину с ожогами доставили в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Жизнь и здоровье потерпевшей вне опасности. По предварительной информации, причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По итогам расследования следственные органы дадут оценку действиям (бездействию) компетентных лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима на территории садоводческого товарищества.

ИСТОЧНИК KP.RU