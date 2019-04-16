Попытка уйти от столкновения закончилась жуткой аварией в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-16T06:06:03+03:00

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В минувшие сутки, 15 апреля, в Индустриальном районе Хабаровска случилась авария. Причиной тому стало неприемлемое поведение на дороге водителя, личность которого не удалось пока установить, равно как и номер его автомобиля.

- По предварительной информации, машина Toyota Hilux Surf двигалась по улице Павла Морозова и выехала на встречную полосу. На такой маневр водитель решился, чтобы уйти от столкновения с машиной, данные которой пока не удалось установить. На встречной полосе Toyota Hilux Surf врезался в движущийся автомобиль Daihatsu Terios, - сообщил информированный источник.

Предварительно известно, что в машине Daihatsu Terios находился трехлетний ребенок. Он находился на заднем сиденье слева и был пристегнут ремнем безопасности. Малыш возвращался вместе с дедушкой домой с дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU