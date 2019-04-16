Гимнастки в Хабаровском крае поборются за кубок Федерации

СЕГОДНЯ 04:33 2019-04-16T06:04:46+03:00

В соревнованиях будут участвовать спортсменки из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре

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В Хабаровске пройдут соревнования на кубок Федерации по художественной гимнастике. За главный приз поборются спортсменки из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре. Среди участниц обладательницы таких разрядов, как первый спортивный, кандидаты в мастера и мастера спорта.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, для гимнасток этот турнир станет этапом подготовки и отбора к Всероссийским соревнованиям. Соревнования на кубок краевой Федерации впервые организовали в прошлом году. К такому решению пришли, потому что для гимнасток старших разрядов проводят очень мало соревнований, на которых можно обкатывать программу для всероссийских состязаний.

Турнир на кубок Федерации по художественной гимнастике пройдет 18 и 19 апреля в спортивном клубе «Олимпия». Адрес: переулок Молдавский, 10. Начало соревнований в 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU