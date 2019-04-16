СЕГОДНЯ 06:03 2019-04-16T06:44:38+03:00

Мертвым нашли студента, пропавшего больше трех месяцев назад в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пригороде Хабаровска нашли тело Данила Соляра. 20-летний студент пропал 28 декабря. Молодой человек снимал квартиру в доме на улице Марсовой, там его и видели в последний раз. 28 декабря студент покинул жилье и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

- Тело обнаружили случайные прохожие недалеко от базы «Спартак». Труп находился в лесной зоне, в районе 25 километра трассы "Хабаровск-Владивосток", - рассказала Ольга Щукина, руководитель ПСО «Лига Спас».

Ранее по факту исчезновения студента уже возбудили уголовное дело. Расследование на сегодняшний день продолжается. Следователям предстоит установить обстоятельства гибели парня, найти виновных в случившемся.

Напомним, в начале апреля, стало известно об исчезновении студента-железнодорожника. 16-летний парень исчез неожиданно, а несколько дней спустя его нашли мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU