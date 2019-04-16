СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-16T08:21:55+03:00

Руководители штабов студенческих отрядов учились в окружной школе в Хабаровском крае ФОТО: Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края

Мероприятие прошло на прошлой неделе с 12 по 14 апреля

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В Хабаровском крае завершилась работа окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов. Мероприятие прошло с 12 по 14 апреля. Оно объединило 12 участников из девяти дальневосточных регионов. Хабаровский край представляли 18 студентов из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

- Для гостей события провели лекции, тренинги и мастер-классы. Участники осваивали азы составления деловой документации, организации мероприятий, управления конфликтами и многое другое. Чтобы закрепить полученные знания, студенты написали итоговые тесты. Также ребята участвовали в дискуссионном клубе «Диалог на равных» с пятью приглашенными комиссарами и руководителями молодежного общественного объединения «Российские студенческие отряды», - прокомментировали в комитете по молодежной политике правительства Хабаровского края.

В конце гости мероприятия получили сертификаты о прохождении школы. Цель окружной школы – это увеличение количества трудоустроенных студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU