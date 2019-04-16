В Комсомольске протестируют теплотрассу перед отключением отопления

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-16T09:35:39+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре планируют протестировать теплотрассу на расчетную температуру. Это необходимо перед завершением отопительного сезона. Работы планируют провести с 22 по 24 апреля с 8:00 до 24:00.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 22 апреля тестирование будут проводить на участках от ТЭЦ-2 до Набережной и улицы Гагарина, а также на жилмассиве в районе улиц Кирова - проспект Интернациональный, Гагарина, Комсомольская - Набережная.

На следующий день, 23 апреля, фронт работ сместится от ТЭЦ-3 до завода ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», а также от поселка Амурсталь до улицы Заводской. 24 апреля коммунальщики будут трудиться в районе от ТЭЦ-3 до Привокзального микрорайона, от железнодорожного вокзала до улицы Гамарника. Также на участке между улицей Вокзальная и проспект Ленина, между улицами Чапаева и Пионерская.

На время испытаний в домах будут отключать горячую воду. Это необходимая мера безопасности. Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации. О наличии горячей воды, о случаях появления повреждений на системах отопления необходимо сообщать в организации, обслуживающие дом, или в диспетчерскую Комсомольских тепловых сетей по телефонам 53-23-45 и 20-01-20.

ИСТОЧНИК KP.RU