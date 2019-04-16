2019-04-16T10:08:02+03:00
Происшествия

Находчивый поклонник в Хабаровске продал чужое авто ради подарков для подруги

Молодой человек в феврале вышел на свободу и теперь снова рискует угодить за решетку
Ольга КИВА
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Находчивый поклонник в Хабаровске продал чужое авто ради подарков для подругиНаходчивый поклонник в Хабаровске продал чужое авто ради подарков для подругиФото: Олег ЗОЛОТО
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Автовладелец в Хабаровске однажды утром не нашел на привычном месте во дворе дома свое авто. Угнать его было сложно, потому что транспорт был неисправен более двух лет. Потерпевший, естественно, захотел выяснить, как машина исчезла, и кто мог это сделать. С этой целью он обратился в полицию.

- Вскоре оперативники выяснили, что к преступлению причастен 29-летний фигурант. Мужчина нигде не работает, вышел из тюрьмы в феврале этого года. Судимость он получил за кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам подозреваемый в свое оправдание рассказал, что хотел выручить немного денег, чтобы купить подарки для своей знакомой. Мужчина забрал чужое авто, доставил его в пункт приема металлолома с помощью эвакуатора. На сделке задержанный заработал 11 тысяч рублей, хотя сама машина стоила 50 тысяч рублей. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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