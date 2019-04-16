Охота на утку и глухаря стартует в Хабаровском крае 27 апреля

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-16T12:09:38+03:00

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В Хабаровском крае сезон охоты на утку и глухаря начнется 27 апреля и продлится до 6 мая. В этот период желающие смогут беспрепятственно добывать водоплавающую и боровую дичь, в том числе селезней уток, гусей, самцов тетерева и глухаря, вальдшнепов.

Как сообщили в краевом комитете охотничьего хозяйства, разрешение на охоту с 27 апреля по 6 мая будет действовать в южных и центральных районах. На северных территориях добывать дичь можно будет с 11 по 20 мая. Любителям напоминают, что находиться в лесу с охотничьим оружием вне установленных дат расценивается как нарушение.

Охотоведы предупреждают, что с открытием сезона в крае усилят контроль за браконьерами. Чтобы во время охоты не возникло проблем, любителям необходимо иметь охотничий билет, путевку, разрешение на хранение и ношение оружия. Если этих документов у человека при себе не будет, тогда придется заплатить штраф до четырех тысяч рублей, а за каждую единицу дичи возместить ущерб.

Напомним, что на самок уток охотиться нельзя. За каждую убитую особь полагается штраф до трех тысячи рублей.

Отметим, что в крае продолжится сезон охоты на бурого медведя. Период его отстрела продлится до 10 июня, но разрешение выдается на 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU