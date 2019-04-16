2019-04-16T11:46:57+03:00
Общество

На дорогах в Хабаровске обновят дорожную разметку

В центре города работы уже начались
Ольга КИВА
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На дорогах в Хабаровске обновят дорожную разметкуНа дорогах в Хабаровске обновят дорожную разметкуФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Хабаровске планируют приступить к обновлению дорожной разметки. На сегодняшний день работы уже начались в краевой столице. Рабочие обновляют пешеходные переходы и разделительные полосы, рисуют зигзаги, запрещающие парковку.

- Зимой поток автомобилей был большим, поэтому на прежних местах разметки почти не осталось. Для ее обновления используют краску, отмеченную знаком ГОСТа. К слову, в год ее используют примерно 60 тонн. Наносить разметку можно только при плюсовых температурах, днем она самая подходящая, поэтому и работы все проводят только в светлое время суток, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ночью еще отмечают минусовые температуры, когда столбик термометра будет стабильно держаться выше ноля, рабочие перейдут на круглосуточный режим работы. В этом году для безопасности движения на пешеходных переходах планируют использовать специальный пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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