2019-04-16T10:21:20+03:00
Общество

Личные дела бойцов Великой Отечественной войны оцифровали в Хабаровском крае

Архивисты перевели в электронный вид почти 250 дел
Ольга КИВА
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Личные дела бойцов Великой Отечественной войны оцифровали в Хабаровском краеЛичные дела бойцов Великой Отечественной войны оцифровали в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае архивисты закончили работу по оцифровке уникальных документов участников Великой Отечественной войны. В общей сложности в электронный вид удалось перевести 249 дел, которые в мае 2016 года Хабаровский краевой военный комиссариат передал в Государственный архив края.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, среди документов периода с 1939 по 1946 годы были списки призванных, репатриированных, погибших, мобилизованных в промышленность другие - всего более 37 тысяч листов. Оцифровку сделали, чтобы сохранить исторические документы для будущих поколений.

На основе оцифрованных документов, поступивших из комиссариата, создали базу данных «Дальневосточники – участники Великой Отечественной войны». Чтобы пользователи смогли найти личные дела по фамилии, имени, отчеству, году рождения, месту призыва, необходимо систематизировать сведения и наполнить базу данных. Эту работу госархив края планирует завершить к 2022 году. Для этого архивисты планируют привлечь к работе волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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