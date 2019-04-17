2019-04-17T03:04:49+03:00
Общество

В пастбище для северных оленей превратится «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае

Землевладелец уже привез на обычном УАЗе первых животных
Ольга КИВА
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В пастбище для северных оленей превратится «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаВ пастбище для северных оленей превратится «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Фермер в Советской Гавани взял «дальневосточный гектар», чтобы разводить северных оленей. Вилорий Раров собирается увеличить поголовье животных, но не ради мяса. Землевладелец хочет использовать полученную землю под пастбище, где животные будут гулять и заодно питаться. В планах заводчика сделать на участке экологическую ферму.

- Сейчас в хозяйстве два северных оленя - Кудряш и Лучана. Животных Вилорий привез в Хабаровский край из Свердловской области на обычном УАЗике. Тогда им было по полтора месяца и дорогу оленята перенесли на удивление хорошо, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

К слову, в хозяйстве Вилория уже ждут пополнения. Беременная олениха пока живет в дальнем загоне. Сам фермер рассказывает, что постигать науку ухода за копытными приходится по ходу дела. Например, на практике он выяснил, что обрезку копыт удобнее всего делать ножницами для резки пластиковых труб. Это нужно делать обязательно, чтобы копыта не были острыми и опасными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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