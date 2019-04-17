2019-04-17T03:26:40+03:00
Общество

Пропущенная проверка обернулась для газовщиков в Хабаровске штрафом

Сотрудники компании должны были осматривать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование не реже раза в год
Ольга КИВА
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Пропущенная проверка обернулась для газовщиков в Хабаровске штрафомПропущенная проверка обернулась для газовщиков в Хабаровске штрафомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Газораспределительная компания в Хабаровске получила штраф после проверки. Дело в том, что организация заключила договор с управляющей компанией на обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирниках. Однако свои обязательства поставщик услуги не выполнил.

- Согласно договору газовщики должны были работать в домах № 36а, 38а, 40а, на улице Алексеевской и № 41, 43, 45, 47 на улице Александровской. Обследование оборудования они должны были проводить не реже одного раза в год. Это требование не было выполнено – проверку в 2018 году исполнитель не проводил, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сложившуюся ситуацию правоохранители расценили как нарушение требований законодательства в сфере газоснабжения. В результате поставщика услуги привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в сумме 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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