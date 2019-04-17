2019-04-17T03:48:56+03:00
Общество

Не захотел платить алименты и стал арестантом отец из Комсомольска

Долг мужчины составил 50 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Не захотел платить алименты и стал арестантом отец из КомсомольскаНе захотел платить алименты и стал арестантом отец из КомсомольскаФото: Евгения ГУСЕВА
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Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за неуплату алиментов. Мужчина должен был оплачивать содержание своему несовершеннолетнему ребенку. Суд обязал его отчислять четвертую часть своих доходов, но нерадивый отец не спешил выполнять это требование. Когда долг мужчины превысил 50 тысяч рублей, за него взялись судебные приставы.

- Сначала мужчину предупреждали о том, какие последствия могут быть, если не погасить задолженность. Потом правоохранители перешли от слов к делу. В отношении комсомольчанина составили административный протокол, который позже направили для рассмотрения в суд, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Итогом разбирательства стал приговор, согласно которому мужчина проведет 20 дней под арестом. Возможно, за это время горожанин хорошо подумает и в будущем не будет испытывать правосудие в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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