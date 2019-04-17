2019-04-17T04:07:43+03:00
Общество

Хабаровск приводят в порядок к майским праздникам

Среди прочих работ приведут в порядок площадь Ленина и памятник вождю
Ольга КИВА
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Хабаровск приводят в порядок к майским праздникамХабаровск приводят в порядок к майским праздникамФото: Администрация Хабаровска
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Краевую столицу приведут в порядок до начала майских праздников. В первую очередь работы по благоустройству проведут в местах, где пройдут основные торжественные мероприятия. В частности речь идет о площади имени Ленина, где соберутся сотни жителей и гостей города.

- Фронт работ большой. В том числе предстоит привести в порядок саму площадь и памятник вождю, проверить целостность всех леерных ограждений, опор освещения на центральных улицах, закончить с дорожной разметкой. Собственники зданий, которые расположены рядом с площадью, пусть займутся фасадами. Работы нужно закончить до конца апреля, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В майские праздники пройдут традиционный парад и шествие «Бессмертного полка», горожане отправятся к Вечному Огню на площадь Славы, где уже навели порядок. Однако газоны здесь по-прежнему требуют внимания.

Напомним, с 24 апреля в краевой столице начнутся репетиции парада войск Хабаровского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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