2019-04-17T04:33:49+03:00
Происшествия

Юные хоккеисты не приехали на тренировку из-за жуткой аварии в Хабаровске

Машина с детьми выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку
Ольга КИВА
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Юные хоккеисты не приехали на тренировку из-за жуткой аварии в ХабаровскеЮные хоккеисты не приехали на тренировку из-за жуткой аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне, 15 апреля, в районе ДОС в Хабаровске случилась авария, в которой пострадали два школьника. По предварительной информации, ребята находились в машине Hyundai Solaris. Они надеялись попасть на тренировку по хоккею, однако вместо этого отправились в больницу с травмами.

Как сообщил информированный источник, автомобиль Hyundai Solaris двигался по улице 1220 км со стороны в сторону улицы Юности. За рулем находилась женщина. В районе квартал ДОС она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу дороги и врезалась в автомобиль Mitsubishi Fuso.

Пострадавшим по 11 лет. Мальчики сидели на заднем сиденье автомобиля и не были пристегнуты ремнями безопасности. У одного из них диагностировали ушиб мягких тканей в области груди и ключицы, у второго - частичное повреждение сухожилий, подкожная гематома на левом колене. При столкновении также ударилась головой женщина-водитель Hyundai Solaris. По предварительной информации, на момент аварии оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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