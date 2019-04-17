Плата за горячую воду в Хабаровском крае изменится с 1 мая

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-17T06:24:18+03:00

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В Хабаровском крае пересмотрели нормы расчета оплаты за горячую воду. На сегодняшний день в регионе используют двухкомпонентные тарифы, которые начали внедрять в России еще в 2012 году. Это значит, что цена одного кубометра горячей воды складывается из стоимости холодной воды и тепловой энергии, затраченной на ее обогрев. Как результат, жильцам многоквартирников пришлось платить больше за горячую воду.

- С 1 января 2019 года в Хабаровском крае ввели новые нормативы расхода тепловой энергии. Увеличение стоимости одного кубометра горячей воды с этого момента составило от двух до 28,7 процентов. В денежном выражении это до 48 рублей за кубометр. Однако местные депутаты посчитали введение такой нормы преждевременным, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

Парламентарии предложили правительству края приостановить действие этой нормы и краевые власти с этим согласились. С 1 мая этого года действие этой нормы будет приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU