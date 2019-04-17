В Хабаровском крае стало больше взяточников и мошенников

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-17T06:27:17+03:00

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В Хабаровском крае подвели статистические итоги по уголовным преступлениям за первый квартал 2019 года. Так, в регионе в общей сложности зарегистрировали больше пяти тысяч противоправных деяний. Это по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 6,9 процента.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, на 50 процентов увеличилось количество тяжких преступлений, на 12 процентов - фактов мошенничества. Кроме того, в полтора раза больше зафиксировали преступлений коррупционной направленности, в том числе на 72 процента – факты взяточничества.

Чуть больше половины всех зарегистрированных преступлений – это хищения. Из них количество квартирных краж по сравнению с первым кварталом 2018 года сократилось на 15 процентов, а количество угонов – на шесть процентов. Также меньше на девять процентов стало число убийств, на шесть процентов – случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 21 процент – преступлений, совершенных несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU