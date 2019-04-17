Информацию, угрожающую человеческой жизни, нашли биробиджанские прокуроры в соцсети

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-17T08:31:29+03:00

В двух сообществах обнаружили пост, призывающий ездить на поездах с нарушением правил

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В одной из социальных сетей обнаружили два сообщества, где была опубликована незаконная информация. Найти нарушение удалось работникам биробиджанской транспортной прокуратуры. По предварительной информации, модераторы сообществ опубликовали информацию, призывающую ездить на выступающих частях поездов и их крышах. На практике эти действия могут причинить вред жизни и здоровью граждан.

- Опубликованный пост активно обсуждали в том числе и несовершеннолетние пользователи интернета. Данную публикацию расценили как нарушение, информацию через суд признали запрещенной к распространению, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Иск прокурора суд удовлетворил. Когда решение вступит в силу, его направят в Роскомнадзор. В ведомстве сетевые адреса сообществ включат в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих запрещенную к распространению информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU