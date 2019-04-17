Компенсацию за коммуналку пересчитают в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-17T08:30:23+03:00

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В Хабаровском крае планируют пересчитать размер ежемесячной компенсации за услуги ЖКХ. Это произойдет после окончания отопительного сезона.

Как отметили в министерстве социальной защиты населения края, главам муниципалитетов нужно принять постановления. Если они этого не сделают на момент формирования выплат за май, получателям перечислят деньги без учета компенсации за отопление. При выплате за июнь ежемесячная денежная компенсация будет перечислена с доплатой за количество отопительных дней в мае.

Отметим, что эта практика не распространяется в Аяно-Майском, Ванинском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. В этих районах перерасчет «сдвинется» на месяц вперед, в зависимости от даты окончания отопительного сезона.

Напомним, что в регионе право на компенсацию есть у федеральных и региональных льготников. Документы от получателей выплат принимают в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, либо в МФЦ. Компенсации назначают, если у получателя отсутствует задолженность по оплате коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU