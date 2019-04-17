2019-04-17T08:28:16+03:00
Общество

Региональные трассы начали ремонтировать в Хабаровском крае

Работы уже развернулись на дороге «Хабаровск-Ильинка-Ракитное-Гаровка»
Ольга КИВА
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Региональные трассы начали ремонтировать в Хабаровском краеРегиональные трассы начали ремонтировать в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае стартовали работы по ремонту региональных трасс. В этом году их впервые профинансируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее за счет этой программы финансировали только реконструкцию дорог в городских агломерациях.

- На сегодняшний день работы развернулись на региональной дороге «ХабаровскИльинка – Ракитное – Гаровка» на участке с 11 по 16 километры. Подрядчик подписал контракт по этому объекту в марте текущего года. В конце апреля и начале мая ремонт начнется и на других участках региональных дорог. В целом в регионе планируют привести в порядок 13 объектов, на которые потратят 540 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в очереди на реконструкцию объездная трасса в Хабаровске от Матвеевского шоссе до улицы Тихоокеанской, автодороги «Подъезд к селу Ачан», «Подъезд к рп. Мухен». Также собираются восстановить электроосвещение и провести ремонт тротуаров на автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту Комсомольска-на-Амуре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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