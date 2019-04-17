Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-17T09:58:10+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 19 апреля будет ограничена подача энергоснабжения в микрорайоне «Индустриальный» и в поселке Хапсоль. В первом случае речь идет о домах, расположенных на улицах Шиферная, Рекордная, Береговая, Тепличная. В здешних многоквартирниках отключат электричество на период с девяти до 17 часов.

- В поселке Хапсоль энергоснабжение ограничат на меньший срок - с 9:00 до 15:00 и только по адресу улица Сосновая, 3. Ограничения энергоснабжения – это вынужденная мера в связи с плановыми ремонтами электрической сети, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города приносят извинения и просят с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, учитывайте вышеуказанную информацию при планировании дел на 19 апреля. Отметим, что плановый ремонт необходимо сделать, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электричества и свести к нулю возможные риски возникновения аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU