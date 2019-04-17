Делец из Хабаровска брал деньги за красивую иллюзию партнерства

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-17T12:18:18+03:00

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В Хабаровске задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств. По предварительной информации, жертвами дельца стали жители Москвы, Благовещенска, Владивостока и Улан-Удэ. Задержанный использовал отработанную схему, которая до поры приносила ему доход.

- Установлено, что злоумышленник был директором компании, которая предоставляла услуги по региональной доставке машин специализированным грузовым транспортом. Клиенты сами на него выходили через сайт. Чтобы у жертв не было и тени сомнения при заключении сделки, фигурант даже отправлял потерпевшим договоры транспортной экспедиции. После этого клиенты платили деньги, а исполнитель отключал телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в феврале текущего года фигуранта осудили за совершение 20 аналогичных мошенничество. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Наказание мужчина должен был отбывать в колонии-поселении, однако туда он почему-то не добрался и продолжил совершать противоправные деяния. В общей сложности осужденный успел заработать около 200 тысяч рублей. В отношении фигуранта возбуди уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU