В парке «Динамо» в Хабаровске устроят чистку и проведут ревизию насаждений

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-17T11:11:03+03:00

Сейчас на территории трудятся всего девять рабочих

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Парк «Динамо» в краевой столице приедут в порядок после зимы. Чтобы справится с этой задачей, планируют усилить работу дворников, а также направить дополнительные силы. Трудовой десант прибудет в парк во время субботника.

- Сейчас рабочие моют плафоны светильников, очищают дорожки от мусора и песка. Также в парке надо провести ревизию зеленых насаждений, потому что деревья и кустарники плохо перезимовали из-за отсутствия снега. Кроме того, в некоторых местах необходимо восстановить брусчатку, покрасить ограждения, очистить газоны с тротуарами от мусора и прошлогодней листвы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Справится с уборкой в парке намерены к концу. Кроме того, в зоне отдыха проверили работоспособность видеокамер – все исправны. К 25 апреля городские пруды будут наполнены водой. Пробный запуск светомузыкального фонтанного комплекса состоится в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU