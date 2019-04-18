2019-04-18T04:06:55+03:00
Общество

Землю в заказнике под Хабаровском предложили под кладбище

Принадлежность участка к особо охраняемым территориям установили во время проверки
Ольга КИВА
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Землю в заказнике под Хабаровском предложили под кладбищеЗемлю в заказнике под Хабаровском предложили под кладбищеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске пытаются решить вопрос с обустройством нового кладбища, потому что свободных мест для захоронений на городских погостах становится все меньше. Например, на сегодняшний день Матвеевское кладбище практически заполнено. Примерно через два года на его территории совсем не останется участков.

- Чтобы решить вопрос, в городской администрации сейчас подыскивают новые места под эти цели. Уже объявили конкурс на приобретение 30 гектаров земли. В пригороде есть пустующие земельные участки, однако для обустройства на них погоста предъявляются особые требования. Участки оценивают с точки зрения залегания грунтовых вод и удаленности от жилых домов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Одно предложение в администрацию уже поступило. Однако при детальном изучении оказалось, что земля относится к Хехцирскому заказнику и не может быть использована. Один конкурс уже провели, но безрезультатно, поэтому постараются найти участок со второй попытки. Чтобы снизить нагрузки на городские погосты, в Хабаровске построили крематорий, который сегодня загружен наполовину. Причиной тому желание горожан хоронить близких традиционным способом.

Напомним, сегодня в Хабаровске действуют шесть муниципальных кладбищ, расположенных в районе поселков Березовка, Красная речка, сел Анастасьевка, Матвеевка, базы КАФ, а также в Центральном районе города. На многих из них разрешено осуществлять только родственные захоронения в уже имеющихся оградах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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