2019-04-18T04:05:12+03:00
Общество

Хабаровчанин принудительно отработает после покупки и употребления наркотиков

Ранее мужчину обязали заплатить штраф, но он так и не рассчитался с государством
Ольга КИВА
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Хабаровчанин принудительно отработает после покупки и употребления наркотиковХабаровчанин принудительно отработает после покупки и употребления наркотиковФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Жителя Хабаровска обязали оплатить уголовный штраф после того, как он попался на покупке наркотиков. Мало того, что горожанин приобрел запрещенное вещество, так он еще и успел употребить его до того, как попался в руки правоохранителей. При этом находчивый нарушитель даже попытался избавиться от наркотика, но не смог.

- Горожанин купил товар на одном из сайтов. После оплаты получил сообщение о том, где и когда забрать заказ. За веществом хабаровчанин отправился вместе с подругой на ее же машине. Когда забрал наркотик, сразу часть употребил. Нарушителя задержали, но до этого он попытался спрятать приобретенное им наркотическое средство в сумку своей попутчицы, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд приговорил нарушителя к штрафу в сумме 15 тысяч рублей. Однако расплачиваться с государством мужчина не торопился. Когда терпение приставов иссякло, к должнику применили другую меру, а именно - заменили уголовный штраф на принудительные работы в течение четырех месяцев. Также из заработной платы нарушителя будут удерживать 10 процентов в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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